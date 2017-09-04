اصطدام سيارة بطائرة خاصة كانت تحمل الفنانين كريم وياسمين عبدالعزيز on September 4, 2017



شهدت أرض المهبط بمطار القاهرة مساء اليوم الأحد إصطدام سيارة بطائرة سعودية خاصة كانت تحمل الفنانين ” كريم عبدالعزيز ” و” ياسمين عبدالعزيز ” من السعودية مماتسبب فى إصابة جناحها الأيمن بتلفيات وعدم صلاحيتها للطيران.

صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة : أُثناء إنهاء إجراءات وصول الفنان ” كريم عبدالعزيز ” والفنانة ” ياسمين عبدالعزيز ” على طائرة خاصة قادمة من جدة بعد أدائهما مناسك الحج إصطدمت سيارة كانت تقوم بتقديم خدمات للطائرة مماتسبب فى حدوث تلفيات فى جناحها الأيمن وقام وفد فنى بفحص التلفيات وتبين عدم صلاحية الطائرة للطيران إلا بعد إصلاح التلفيات.

التعليقات