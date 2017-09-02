وفاة ريتشارد أندرسون بطل رجل ب ٦ ملايين دولار والمرأة الخارقة on September 2, 2017

توفي الممثل الأمريكي ريتشارد أندرسون الذي كان أحد أبطال مسلسلي رجل بستة ملايين دولار والمرأة الخارقة عن عمر يناهز 91 عاما. بحسب ما أعلنه متحدث باسم أسرته.

وأضاف جوناثان تيلور المتحدث باسم العائلة أن أندرسون الذي ولد في نيوجيرسي توفي بأسباب طبيعية بمنزله في بيفرلي هيلز، مشيرا إلى أن القداس سيقتصر على أفراد العائلة.

وعرف أندرسون بأدائه دور أوسكار غولدمان في مسلسلي رجل بستة ملايين دولار والمرأة الخارقة.

وكان مسلسل رجل بستة ملايين دولار من بطولة لي مايجرز في دور ستيف أوستن، وهو رائد فضاء أصيب بجروح خطرة خلال حادث. وفي بداية كل حلقة، كان غولدمان يقول: “أيها السادة يمكننا إعادة بنائه. نملك التكنولوجيا. ونملك القدرة على إنجاز أول رجل بأطراف آلية في العالم”. أما المقابل الأنثوي وهو مسلسل المرأة الخارقة فكان من بطولة ليندزي واغنر.

وامتدت مسيرة أندرسون الفنية لخمسين عاما وتميز بتقديم أدوار الساسة والمسؤولين الحكوميين ورجال الشرطة، لكنه جسد أيضا شخصيات رعاة البقر والمجرمين.

وكانت لأندرسن أدوار ثانوية في مسلسلات مهمة كثيرة بين الستينات والثمانينات منها السلالة الحاكمة وقارب الحب والهارب.

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