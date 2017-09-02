عاجل.. سيارة تقتحم حفل عمرو دياب ووقوع إصابات on September 2, 2017

اقتحمت سيارة ملاكي، مساء اليوم تمركزًا أمنيًا لتأمين حفل المطرب عمرو دياب بمنطقة الممشى السياحي بالغردقة، في مصر، ما أسفر عن إصابة ضابط برتبة نقيب.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على قائد السيارة، وتم نقل الضابط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واستعدت أجهزة الأمن وإدارة المرور بالغردقة لتأمين الحفل الفني للمطرب، والمقرر إقامته، مساء اليوم، بإحدى فنادق منطقة الممشى السياحي.

وأكد محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبدالله، ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الأمنية، حتى يظهر الحفل بالمظهر اللائق بالمحافظة الساحلية، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه الحفلات الفنية بالغردقة يهدف إلى تنشيط الحركة السياحية بالمدينة.

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