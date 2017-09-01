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» مشاهير الفن يلتقطون الصور ابتهاجاً بأداء المناسك
مشاهير الفن يلتقطون الصور ابتهاجاً بأداء المناسك
on September 1, 2017
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يؤدي عدد كبير من مشاهير الفن مناسك حج هذا العام ويحرص أغلبهم على توثيق هذه المناسبة بصورهم لهم، وهم يرتدون الملابس البيضاء وكان الفنانون العرب قد تسابقوا بالتصريح إعجابًا على ماشاهدوه من خدمات نموذجية وتنظيم مثالي لموسم حج هذا العام.
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