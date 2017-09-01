تحذيرات لجيجي حديد من السفر إلى الصين.. والسبب: بوذا on September 1, 2017

قوبل خبر مشاركة العارضة الأميركية من أصول فلسطينية جيجي حديد، في أول عرض لماركة Victoria’s secret يقام في الصين، بحفاوة كبيرة من محبي الشابة العشرينية حول العالم وهم بالملايين.. ما عدا في الصين!

لكن وقبل شرح أسباب اعتراض الصينيين على زيارتها، لا بد من التنويه إلى أن العارضات اللاتي يشاركن في هذا العرض يحملن وصف “ملائكة Victoria’s secret” ، نسبة إلى أنجح خط ملابس داخلية مثيرة صممته دار الأزياء الشهيرة الذي أطلقت عليه اسم Angel.

ويقوم العرض على ارتداء الملابس الداخلية المثيرة باهظة الثمن والخارجة عن المألوف مثيرة للجنس الآخر، بل أن البعض منها مرصع بجواهر حقيقية ترتديها العارضات على المسرح وعلى أكتافهن أجنحة كرمز للملائكية.

أسباب التحذير

فور انتشار خبر مشاركتها في العرض الذي تقيمه أشهر دار للملابس الداخلية النسائية بالعالم، طالب الكثير من الصينيين بانسحابها من العرض؛ بسبب مقطع فيديو لها مثير للجدل، نُشر أوائل هذا العام، ظهرت فيه وهي تسخر من دمية صغيرة لبوذا، محدقةً في الكاميرا مِحْوَلَّة العينيين.

موقع Hollywood Life رصد بعض تعليقات المعترضين على قدومها، إذ قال أحدهم: “الصين لا ترحب بشخص يميز ضد الآسيويين”، مضيفاً رمزَي إيموجي على شكل ثعبان.

في حين كتب آخر: “الصين لا ترحب بجيجي”.

وكتب آخر: “لا تأتي إلى آسيا، لأنكِ غير مُرحَّب بكِ”. وفي الوقت الراهن، تبدو الضجة وكأنها لن تنتهي.

ردُّ جيجي جاء على هيئة رسالة مباشرة لمعترض، قالت فيها: “هذه الصورة التي التُقطت من الفيديو، قد اقتُطعت من السياق واُلحقت بالعنوان لترمي إلى شيء لا وجود له بالتأكيد”.

وأضافت: “يحزنني أن تُجرح مشاعر الناس؛ لأن شخصاً آخر ابتدع قصة ما لما حدث هنالك.. ويبدو أنها لن تُمحى؛ لأنها نُشرت على الإنترنت، لكن كل ما أستطيع عمله لإثبات نفسي هو تعريف الناس بحقيقتي. فقد قضيت وقتاً في الصين من قبل، واستمعت به كثيراً. ولا أكنّ وأظهر سوى التقدير والاحترام لمعجبيّ الآسيويين! آمل أن يحكم عليّ الناس من خلال تجاربهم الخاصة معي، وأن يدركوا أن الآخرين بمقدورهم ليُّ عُنق أي شيء على الشبكات الاجتماعية؛ لخلق سيناريو لم يكن له وجود بالأساس”.

جيجي البالغة من العمر 22 عاماً، كانت قد عبرت عن سعادتها بالمشاركة إلى جانب شقيقتها الصغرى العارضة بيلا حديد ذات الـ20 عاماً، عبر تعليق بحسابها على إنستغرام، والذي يتابعه ما يزيد على الـ35 مليون معجب.

يُذكر أن العرض المنتظر سيقام بالعاصمة الصينية شنغهاي، حسب موقع USA Today في الـ28 من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017، وسيُبث عبر شاشات الشبكات التلفزيونية في أكثر من 190 بلداً في العالم.

علماً أن عرض عام 2016 أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة عدد كبير من العارضات العالميات، في حفل أحْيته المغنية الأميركية ليدي غاغا، وحضره نخبة النخبة من المشاهير وعشاق الموضة من أثرياء العالم.

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