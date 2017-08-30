عارضة أزياء تركية تنتحر بعد قتل ممثل شهير on August 30, 2017

كشفت كاميرات المراقبة في فندق كونراد عن فيديو لعارضة الأزياء التركية السابقة “فيليز أكير”، وهي تدخل غرفة سبقها اليها الفنان والممثل التركي الشهير “وطن شاشماز” وبعد ذلك تجمع رجال الأمن عند باب الغرفة.

أشارت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن “أكير” قامت بإطلاق النار، مساء الأحد الماضي، في فندق كونراد بمنطقة بشكتاش، في إسطنبول، وعلى أثر ذلك قامت إدارة الفندق بالاتصال بالشرطة والإبلاغ عن الحادث.

وكشفت التحقيقات الشرطية أنه عثر على “شاشماز”، و”أكير”، مقتولين بالرصاص، وتبين أن الممثل التركي قُتل بثلاث رصاصات في ظهره، وقتلت “أكير” برصاصة واحدة.

وتبين من اللقطات التي سجلتها كاميرات المراقبة، أنه لم يدخل أحد الغرفة سوى أكير، وكشفت التحقيقات أنها قامت بقتل شاشماز، ومن ثم انتحرت.



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