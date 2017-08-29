وفاة الممثلة ميراي دارك عن 79 عاماً on August 29, 2017

توفيت الممثلة الفرنسية، ميراي دارك، أمس، عن 79 عاماً، على ما أعلنت إذاعة «آر تي إل» نقلاً عن مصادر من عائلة الفنانة.

وشاركت دارك، التي تعتبر من أهم الممثلات الفرنسيات في الستينات والسبعينات، في نحو 50 فيلماً سينمائياً طويلاً بينها 13 للمخرج جورج لوتنر، إلا أن مسيرتها التي ارتبطت بالممثل آلان دولون ل15 سنة، شهدت انتكاسة في الثمانينات بسبب مشكلات صحية خطيرة.



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وخضعت دارك التي عانت منذ طفولتها من نفخة قلبية، لعملية قلب مفتوح سنة 1980 ثم لعملية أخرى في سنة 2013. وأدخلت المستشفى في نهاية 2016 بسبب إصابتها بنزيف دماغي.وبعدما باتت مهملة من صناع السينما، عادت ميراي دارك في التسعينات إلى الساحة الفنية عبر التلفزيون محققة شعبية متجددة بفضل أدوارها كامرأة مستقلة.