وفاة الممثلة ميراي دارك عن 79 عاماً

توفيت الممثلة الفرنسية، ميراي دارك، أمس، عن 79 عاماً، على ما أعلنت إذاعة «آر تي إل» نقلاً عن مصادر من عائلة الفنانة.
وشاركت دارك، التي تعتبر من أهم الممثلات الفرنسيات في الستينات والسبعينات، في نحو 50 فيلماً سينمائياً طويلاً بينها 13 للمخرج جورج لوتنر، إلا أن مسيرتها التي ارتبطت بالممثل آلان دولون ل15 سنة، شهدت انتكاسة في الثمانينات بسبب مشكلات صحية خطيرة.
وبعدما باتت مهملة من صناع السينما، عادت ميراي دارك في التسعينات إلى الساحة الفنية عبر التلفزيون محققة شعبية متجددة بفضل أدوارها كامرأة مستقلة.
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