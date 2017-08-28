سوريا أول دولة تحمل لقب ملكة جمال العرب للعام الثالث علي التوالي on August 28, 2017

أعلنت المنظمة العربية الأمريكية أنها قررت تمديد فترة حمل اللقب للسورية بيان طالب ليشمل عام 2017.

وكانت بيان طالب قد توجت ملكة جمال العرب لعام 2016 في حفل أسطوري أقيم العام الماضي بولاية بينسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وبذلك تحمل بيان اللقب لعامي 2016 و 2017.



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وقال المنتج العالمي المصري الأصل أشرف الجمل أن قرار المنظمة بهذا التمديد جاء نظراً لإعتزام المنظمة تنظيم مسابقة هذا العام خلال شهر ديسمبر/كانون الأولبديلا عن شهر سبتمبر/أيلول كما هو متبع من قبل ، وبذلك لا يصح للفائزة القادمة أن تحمل لقب العام لمدة شهر واحد.وبذلك تصبح السورية بيان طالب التي تبلغ من العمر 24 عاماً هي أول ملكة تحمل اللقب لعاميين متتاليين ، وأيضا تكون بذلك سوريا هي أول دولة حاملة لللقب لثلاث أعوام علي التوالي.