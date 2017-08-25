ورد الآن
الرئيسية » فن, فيديو, مميز » شاهده يتحرَّش بإحدى الفتيات.. مغنٍّ بريطاني يوقف حفله ويفضح شاباً أمام الجمهور

شاهده يتحرَّش بإحدى الفتيات.. مغنٍّ بريطاني يوقف حفله ويفضح شاباً أمام الجمهور

on August 25, 2017

أوقف المغني البريطاني سام كارتر عضو فريق Architects لموسيقى الميتال حفلاً في هولندا عقب مشاهدته لرجل ضمن الجمهور يتحرش بإحدى الفتيات.

وعلق كارتر وهو مغني الفريق على الموضوع قائلاً: “لم أكن أود التحدث في هذا الموضوع، لكني رأيت شخصاً يتحرش بإحدى الفتيات، رأيته يمسك بصدرها ومناطق من جسمها”.

وأمام الجمهور وصف كارتر ما قام به الشاب بالفعل المقزز، قائلاً: “هذا ليس جسدك ليس من حقك أن تضع يدك على جسم غيرك”، ووسط هتاف الجمهور وتحيتهم للمغني على المسرح طلب كارتر من الشخص المتحرش بالخروج من القاعة لأنه لن يسمح بأن يحدث ذلك في حفلته.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com