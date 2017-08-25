شاهده يتحرَّش بإحدى الفتيات.. مغنٍّ بريطاني يوقف حفله ويفضح شاباً أمام الجمهور on August 25, 2017

أوقف المغني البريطاني سام كارتر عضو فريق Architects لموسيقى الميتال حفلاً في هولندا عقب مشاهدته لرجل ضمن الجمهور يتحرش بإحدى الفتيات.

وعلق كارتر وهو مغني الفريق على الموضوع قائلاً: “لم أكن أود التحدث في هذا الموضوع، لكني رأيت شخصاً يتحرش بإحدى الفتيات، رأيته يمسك بصدرها ومناطق من جسمها”.

وأمام الجمهور وصف كارتر ما قام به الشاب بالفعل المقزز، قائلاً: “هذا ليس جسدك ليس من حقك أن تضع يدك على جسم غيرك”، ووسط هتاف الجمهور وتحيتهم للمغني على المسرح طلب كارتر من الشخص المتحرش بالخروج من القاعة لأنه لن يسمح بأن يحدث ذلك في حفلته.

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