بعد عام ونصف من الزواج.. مهند يطارد حلم الأبوة مستعيناً بالأطباء on August 25, 2017

تناقلت مواقع إخبارية فنية أنباءً عن لجوء الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ، الشهير في العالم العربي بـ”مهند”، إلى العلاج لدى طبيب مختص في محاولة منه الإنجاب من زوجته التي تكبره بـ 7 أعوام.

وكان زواج تاتليتوغ البالغ من العمر 33 عاماً، من مواطنته مصممة الأزياء باشاك ديزار البالغة من العمر 39 قبل عام ونصف العام، قد أثار الكثير من الجدل خاصة وأن أخباراً ترددت عن عدم تقبل عائلة تاتليتوغ لارتباط ابنهم بديزار التي سبق لها الزواج، وأن والدته على وجه الخصوص كانت معترضة على هذا الزواج.

وبحسب موقع Galeri.acunn التركي فإن الزوجين يرغبان في الإنجاب بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن زفافهما أقيم في حفل بسيط في فبراير/شباط 2016 في العاصمة الفرنسية باريس، وقد دعي إليه عدد محدود من أفراد العائلتين والأصدقاء.

يذكر أن آخر عمل قام به تاتليتوغ كان مسلسل ”الشجاع والجميلة“ في بطولة جمعته مع الحسناء التركية توبا بيوكوستون المعروفة بـ “لميس”، وحقق العمل نجاحاً كبيراً في تركيا والوطن العربي.

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