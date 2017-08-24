نجمة ارب غوت تالنت: تُفجر مفاجأة حول خلعها الحجاب! on August 24, 2017

أثارت المطربة المغربية ايمان الشميطي حالة من الجدل بسبب ظهورها لأول مرة دون حجاب، ونشرت صورة عبر حسابها على “فايسبوك” بعد أن خلعته.

تباينت ردود أفعال أصدقاء نجمة برنامج المواهب “آراب غوت تالنت”، منهم من تفاجئ بقرارها، ومنهم من رأى أنها حريتها الشخصية التي لا يجب التدخل فيها.

وتسائل البعض حول قرارها، وهل تنوي العودة عنه أم أنه نهائي، فكشفت في تعليق لها قائلة “هو اللي محجبة بتبين عنقها”، في إشارة منها إلى أنها لم تكن ترتدي الحجاب المعروف، لتنهي حالة الجدل وتؤكد أن قرارها نهائي.

وذكرت مجلة “لها” أن ايمان استاءت من تدخل الكثيرين في خصوصياتها بعد قرارها بخلع الحجاب، وفضلت أن تركز في أعمالها الفنية الجديدة التي تجهز لها.



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