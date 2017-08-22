مطربة مصرية تصاب بجلطة.. ووضعها الصحي خطير! on August 22, 2017

تعرضت المطربة داليا فاروق إلى جلطة في الرئة أدت إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، ونقلها إلى أحد المستشفيات في القاهرة، ويحاول الأطباء إسعافها، مؤكدين ان أملهم في عودة الإستقرار لحالتها الصحية خلال الساعات القادمة.

وقال مقربون منها، إن حالتها غير مستقرة، وطالبوا الجميع بالدعاء لها.

وتعد فاروق من نجوم الغناء الأوبرالي في فرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني، وشاركت في العديد من الحفلات العالمية بدار الأوبرا المصرية، منها: اتجاهات عربية بيتهوفن، ومهرجان موسيقى القرن العشرين وغيرها من الحفلات حول العالم.

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