سرقة فيلا شذى حسون في اليونان on August 22, 2017

سافرت المطربة العراقية شذى حسون إلى اليونان لتحصل على قسط من الراحة والاستجمام بعد فترة من ضغوط العمل، لكن ما حدث معها عكر عليها صفو عطلتها.

حيث تعرضت شذى حسون لسرقة فيلتها هناك، وقام اللصوص بسرقة محتويات تقدر بمليون دولار تنوعت ما بين مجوهرات ومقتنيات ثمنية إضافة إلى جوازات السفر.

ونشرت شذى حسون فيديو على حسابها الرسمي على تطبيق سناب شات، وقامت إحدى الحسابات المتخصصة في أخبار المشاهير على إنستجرام بنشره، ويوضح الفيديو تعرض فيلا شذى التي تقيم فيها مع صديقاتها للسرقة أثناء تواجدهم في جزيرة ميكونوس باليونان، وقالت شذى حسون أنها فوجئت بـ 3 لصوص دخلوا فيلتها التي تقيم فيها مستغلين فترة غيابها وقاموا بسرقة كل الأموال والمجوهرات التي كانت بحوزتهم، وتقدر بقيمة مليون دولار.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته شذى حسون أثناء تواجدها مع الشرطة، استعراض كاميرات المراقبة في فيلتها لحظة سرقة الفيلا.

شذى حسون قدمت الشكر للسفارة الإماراتية في اليونان لوقوفها بجانبها بعد حادث السرقة.

انقسم جمهور شذى حسون ما بين متعاطف معها وتمنيهم باسترداد مسروقاتها بشكل عاجل، وما بين عدد وجهوا لها اللوم لاصطحابها كل هذه المجوهرات والمقتنيات الثمينة والأموال أثناء عطلتها.

التعليقات