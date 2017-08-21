الفرسان الأربعة أحيوا مهرجان دير القمر on August 21, 2017

نظمت جمعية “سراج الدير”، بالتعاون مع بلدية دير القمر مهرجان “على دروب القمر” للسنة الثانية على التوالي، في حضور رئيس البلدية ملحم مستو وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الشخصيات وفاعليات من المنطقة وحشد من اهالي البلدة والجوار.

بدأ المهرجان بجولة في أزقة دير القمر القديمة تخللها 28 محطة فنية وثقافية وتراثية، وانتهت بحفل غنائي ضخم حضره جمهور كبير من المناطق كافة احيته جوقة الفرسان الأربعة.

واعتبر مستو ان “المهرجان يحيي الدير والمنطقة ويجمع اهاليها على المحبة والفرح”.

بدورها شددت رئيسة الجمعية دارين ضو حيدرية على ان “الهدف من النشاط التعرف الى دير القمر ببيوتها القديمة وأزقتها وكنائسها وسكانها”، وشكرت كل من ساهم في انجاح النشاط.

واختتم المهرجان بتوزيع دروع شكر وتقدير.

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