پاريس هيلتون تعتذر عن تعليقاتها المدافعة عن دونالد ترامب on August 20, 2017

في مقابلة مع ايرين كارمون في مجلة ماري كلير، جرت في المكسيك في نوفمبر الماضي بعد الانتخابات الأميركية 2016 ونشرت في عدد المجلة في سبتمبر 2017، قالت النجمة پاريس هيلتون إن النساء اللواتي ادعين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتدى عليهن «يحاولن فقط الحصول على الاهتمام وعلى شهرة».

وبعد تعرض پاريس للكثير من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هذا التعليق، قالت هيلتون – التي تعتبر دونالد ترامب صديقا للعائلة – في تصريحات: «أريد الاعتذار عن تعليقاتي بمقابلة أجريت في العام الماضي، وكانت جزءا من قصة أكبر بكثير، لم يتم ايصالها بالطريقة التي كنت قد قصدتها».



التعليقات

وتابعت: «كنت أتحدث عن تجربتي الخاصة في الحياة ودور الإعلام والشهرة في مجتمعنا، ولم يكن لدي أي نية في أن يتم إساءة استخدام تعليقاتي بعد عام تقريبا، أنا أؤمن دائما بمساعدة النساء على سماع أصواتهن والمساعدة في خلق بيئة تشعر فيها النساء بالقدرة على الاعتقاد بأنفسهن».