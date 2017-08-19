عمرو دياب يخرجُ عن صمته ويتحدَّث علاقته بدينا الشربيني وسر “برج الحوت” on August 19, 2017



نفى المطرب المصري عمرو دياب في أول ظهور له عقب طرح ألبومه الجديد “معدي الناس” الشائعات التي تحدثت عن ارتباطه بالممثلة الشابة دينا الشربيني، مؤكداً أن كلمات أغنية “برج الحوت” تخص الشاعر السعودي تركي آل شيخ الذي كتب كلماتها.

وفي حفل كبير أقيم مساء الجمعة 18 أغسطس/آب 2017 بمنطقة الساحل الشمالي في مصر، أعرب دياب عن دهشته من الشائعات التي دارت حول الأغنية، لكنه في الوقت نفسه أبدى حبه لما حدث موضحاً أن حديث الناس المتواصل عنه هو أحد تبعات الشهرة.

ومازح “الهضبة” جمهوره بالغناء لبرج الميزان وبرج الدلو، مؤكداً عدم إيمانه بالأبراج أو الصفات التي تخص مواليد كل برج.

يذكر أن ألبوم دياب الجديد أحدث ضجة كبيرة على الشبكات الاجتماعية، خاصةً الأغنية التي تغزل فيها ببرج الحوت، ما دفع الجمهور إلى الربط بين الكلمات والممثلة دينا الشربيني كونها من مواليد الحوت، ليؤكدوا على خبر ارتباطهما، وهو ما نفاه عمرو دياب بالأمس.

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