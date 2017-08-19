عاجل – أنباء عن القبض على عمرو يوسف وكندة علوش لحيازة مخدرات on August 19, 2017

ترددت أنباء فجر اليوم (السبت) عبر مواقع التداول الاجتماعي عن قيام قوات الشرطة المصرية بمحافظة الجيزة بإلقاء القبض على الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة تعلوش في كمين أمني في شارع كورنيش النيل في العجوزة، وبحوزة الأول 15 قرص ترامادول، وظرفين من مخدر الكوكايين.



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وذكرت الأنباء إنه تم العثور على المواد المخدرة داخل سيارتهما وتم تحرير محضر بالواقعة، لكن تظل تلك الأنباء غير مؤكدة أو واضحة لحين خروج تصريح رسمي من الشرطة أو رد من عمرو وكندة. سنوافيكم بالجديد.