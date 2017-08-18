ترشيح نادين نسيب نجيم لجائزة سيول للدراما عن فئة أفضل ممثلة on August 18, 2017

تم الاعلان عن ترشيح النجمة نادين نسيب نجيم عن فئة “أفضل ممثلة” لدورها في مسلسل “سمرا” في مهرجان جوائز “سيول الدولية للدراما” في نسخته الثانية عشرة، ليدخل لبنان لاول مرة في هذه الترشيحات، وذلك في مؤتمر صحافي عقد امس في”Seoul Foreign Correspondents Club” في جنوب كوريا.

وقد ضمت لائحة الترشيحات أعمالا من 55 بلدا على أن تعلن النتائج في 7 أيلول المقبل مباشرة من قاعة “KBS” يويدو- سيول على قناة “KBS2”.

وكانت شركة الإنتاج اللبنانية “صباح للاعلام” قد تمكنت من فرض أعمالها الدرامية في أسواق أميركا اللاتينية وإسبانيا مع مطلع هذا العام، وتحول مسلسلي “شيللو” و”سمرا” لأول عملين يخترقان هذه الأسواق عن طريق الدبلجة إلى اللغة الإسبانية.

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