أحمد الفيشاوي: الجنس قبل الزواج صحي! on August 18, 2017

الفنان أحمد الفيشاوي، كعادته يدلي بتصريحات مثيرة للجدل، وهذه المرة أعلن بوضوح اتفاقه مع إقامة الجنس قبل الزواج.

قال الفيشاوي في برنامج “شباب توك” مع الإعلامي جعفر عبدالكريم، أن الجنس قبل الزواج صحي لأنه من أجل قرار المعيشة سويا بين الطرفين لا بد وأن يكونوا خاضوا تجربة كل شيء.

أما في تصريحاته عن المثلية الجنسية، قال إنها تخالف الطبيعة البشرية ولكن إذا اختار أحد الاشخاص هذا الطريق وسلكه لا يمكن أن نحكم عليه.

وأضاف: “ربنا مش بيخلى حد مؤمن بحاجة معينة احنا هنحكم على الناس”.

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