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ناجي الإسطا يحسم البطولة لمنتخب لبنان!

on August 16, 2017

ناجي الإسطا
كخطوة دعم للمنتخب اللبناني الذي يشارك ضمن بطولة آسيا الحالية لكرة السلة، فاجأ النجم ناجي الاسطا جمهوره بأغنية للمنتخب، يدعم فيها فريق لبنان في مبارياته المقبلة حاسماً البطولة لهم متمنياً أن يتمكنوا من الفوز باللقب.

الأغنية التي تم تنفيذها خلال أيام، تعاون فيها ناجي مع الشاعر مارسيل مدوّر، الملحن أحمد بركات، توزيع دوري اصطفان وتسجيل استديو ريمون الحاج. والملفت كان مشاركة الإعلامي طوني بارود بصوته في بداية الأغنية ما أضفى للعمل بصمةً مميزة.
ناجي سيشارك مساء اليوم في المباراة المرتقبة والتي سيتواجه فيها منتخب لبنان مع فريق دولة إيران، وسيغني الأغنية بين الجمهور وأبطال فريق المنتخب.

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