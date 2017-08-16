لميس مهدَّدة بفقد منصب سفيرة النوايا الحسنة.. والسبب : العشق الممنوع on August 16, 2017

تفكر منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، تغيير سفيرة النوايا الحسنة، الفنانة التركية توبا بويوكوستن، بأخرى جديدة.

السبب في ذلك، هو ما تردد من أخبار عن علاقة حب تجمع توبا برجل الأعمال أوموت إميرجين، وذلك بعد إشاعات تفيد بتوتر العلاقة مع زوجها الفنان أنور صايلاك، بحسب صحيفة Takvim التركية.

أما المرشحة الأولى لتحل مكان توبا، فهي الفنانة التركية سيريناي ساركايا، التي اشتُهرت بدور “ميرا بيليجا” في مسلسل “المد والجزر”.

وتشغل توبا، التي تشتهر على الصعيد العربي بدور لميس في مسلسل “سنوات الضياع”، منصب سفيرة النوايا الحسنة منذ عام 2014.

جدير بالذكر أن إميرجين اعتدى على صحفيين بعد محاولة أحدهم التقاط صورة تجمع رجل الأعمال مع توبا.

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