بررت مظهرها في Friends.. جنيفر أنيستون تكشف علاقتها بحركة “تحرير الثدي”! on August 16, 2017

نفت الممثلة الأميركية جنيفر أنيستون أن تكون من رائدات حركة FreeTheNipple (حرّروا الحلمات) التي تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في موضوع محدد وهو “إظهار الحلمة”، ورغم ذلك قالت لمجلة Vogue الشهيرة، إنها “تتفق مع هذا المبدأ”.

وتستنكر هذه الحركة اعتبار إظهار المرأة حلمتها “عرياً”، بينما يعتبر الأمر عادياً بالنسبة للرجل.

وارتبط اسم جنيفر، البالغة من العمر 48 عاماً، بالحركة التي انطلقت العام 2010؛ بسبب بروز حلمتيها “الدائم” تحت ثيابها حسب وصف مجلة Vogue طوال تقديمها شخصية “ريتشل” في مسلسل Friends بين عامي 1994 و2004.

وعندما سألتها المجلة عن ارتباط اسمها بالحملة واسعة الانتشار على الشبكات الاجتماعية، قالت الممثلة في إجابتها: “لا أدرى ما أقول حيال هذا الأمر”.

ثم أردفت قائلة: “أنا أرتدي حمالة صدر.. لا أدري ماذا أقول؟!.. ولا أدري لمَ علينا أن نخجل منها (الحلمات)؟.. إنه شكل صدري وحسب!”.

وشرحت أنيستون موقفها ممن يطلق عليهن بـOG، وهي اختصار Original Gangsta وترمز إلى كونها “قائدة حركة إظهار الحلمات”، قائلةً: “إذا وُصفت بذلك فلن أتذمر”.

أظهري ما تشائين

وصبّت الممثلة الأميركية جامّ غضبها على الصحافة الصفراء، قائلة: “مسألة شكل الجسد وتقييمه، ووضعه في قوالب، لا يبدو أنها ستتوقف قريباً في الصحف الصفراء وأعمدة الترويج للشائعات، فهي تسخر إما من زيادة الوزن وإما عدم تناسق الجسم أو حتى عدم الإنجاب”.

وتساءلت: “لماذا ننقل هذا للأجيال الصغيرة من الفتيات هذه الأمور؟ هل الهدف هو للتسلية؟ إنه أمر مدمر!.. بل شديد التدمير.. على كل هذا أن يتوقف”.

وتُعتبر الممثلة الشقراء واحدة من أشهر المدافعين عما يعرف في الغرب بمفهوم “تقبّل الذات”، وهي دائمة الترويج لهذه الفكرة.

وشرحت في معرض حديثها وجهة نظرها عن هذا الموضوع قائلة: “إذا أردتِ أن تمشي في الشارع وحلماتك بارزة، أو بطنك ظاهرة؛ بل ومنتفخة وليست مسطحة، وحتى لو لم تكوني راضية عن وزنك.. فأنت كاملة كما أنتِ أينما كنتِ.. لا تهتمي! تجاهلي الأصوات من حولك”.

وتابعت قائلة: “إن الظهور بحلمات بارزة من الممكن أن يحدث تماماً، لِم لا؟ من كان يمكن أن يتنبّأ بأن يصبح دونالد ترامب رئيساً للولايات؟!.. أنا لم يخطر ببالي ذلك”.

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