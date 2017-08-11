سبب انتحار الفنانة مي حريري on August 11, 2017

قلت الفنانة اللبنانية مي حريري إلى أحد المستشفيات في العاصمة بيروت، اثر محاولتها الانتحار جراء تعرضها لصدمة عاطفية، حسب ما ذكرت قناة OTV اللبنانية عبر موقعها الإلكتروني.

وكشفت تقارير إعلامية ان حريري «اكتشفت خيانة حبيبها لها».

ونشر الموقع صورة لمي حريري قالت القناة إنها من داخل المستشفى وتظهرها راقدة على سرير العلاج، من دون كشف المزيد من التفاصيل بشأن حالتها الصحية.

وذكرت تقارير اعلامية أخرى ان الصورة مأخوذة من كواليس تصوير كليب جديد لاحدى اغنياتها، ما شكل صدمة حقيقية لمن تلقى الخبر، فتعرضت حريري لسيل من الانتقادات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت حريري قالت في مقابلات صحافية سابقة أنها تعرضت للخيانة من جميع ازوجها السابقين، ما عدا الموسيقار الراحل ملحم بركات.

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