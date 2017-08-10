وفاة المُخرج اللبناني جان شمعون on August 10, 2017

رحل المُخرج اللبناني جان شمعون عن عالمنا أمس الأربعاء، 9 أغسطس الجاري، عن عمر يناهز الـ73 عامًا.

كان جان سمعون ينتمي إلى الجيل المؤسس للسينما اللبنانية الجديدة، أخرج وأنتج مع زوجته السينمائية مي المصري مجموعة من الأفلام التي نالت الكثير من الجوائز العالمية وعرضت في أكثر من مئة بلد في العالم، وقد نال جائزة لوسيانو فيسكونتي الإيطالية عن مجمل أعماله.

درس شمعون السينما في جامعة باريس في أوائل السبعينيات، وشارك في الثورة الطلابية التي اندلعت في باريس عام 1968، وبعدها عاد إلى لبنان ليحصل على شهادة الفنون الدرامية منها، كما درّس السينما في معهد الفنون الجميلة في لبنان من 1976 إلى 1983، وعمل في التلفزيون والإذاعة والمسرح، أنشأ مع زوجته مي المصري “ميديا للتلفزيون والسينما” و”نور للإنتاج” .

أخرج شمعون العديد من الأفلام الوثائقية التي حازت على جوائز في مهرجانات دولية منها “تل الزعتر”، “أنشودة الأحرار”، “رهينة الانتظار”، كما قدم أعمال مشتركة مع زوجته منها: “تحت الأنقاض”، “بيروت جيل الحرب”، “يوميات بيروت”، كما أخرج أول فيلم روائي له وهو “طيف المدينة” في عام 2000.



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قدم مع الفنان زياد الرحباني برنامج إذاعي حمل عنوان “بعدنا عايشين قول الله”، تناول فيه الوضعين السياسي والاجتماعي في لبنان والبلدان العربية بأسلوب لاذع وساخر.ويُقام قداس وجنازة المخرج الراحل، ظهر السبت 12 أغسطس الجاري، في كنيسة مار تقلا الحازمية وتُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة.كما سيقام يوم الأحد 13 أغسطس، في جمعية خريجي الجامعة الأميركية ببيروت، بين العاشرة صباحًا والسابعة مساءً.