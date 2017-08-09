الفنانة أصالة نصري غير ممنوعة من دخول لبنان on August 9, 2017

نفت مصادر مطّلعة، أن يكون هناك أي قرار رسمي بمنع الفنانة السورية أصالة نصري، من دخول الأراضي اللبنانية بعد التصريحات التي أدلت بها عقب توقيفها في مطار بيروت الدولي وبحوزتها مادة الكوكايين.

وأوضحت المصادر أنّ الشرط القضائي كان بخضوع المطربة إلى الفحص داخل حرم المطار في حال قررت المجيء إلى بيروت للتأكد من عدم تكرارها تعاطي الممنوعات، نظراً لوجود أثار تلك المواد في الفحص الأول الذي أجري لها وقت توقيفها، وبيّنت المصادر أنّ الدولة اللبنانية لن تتخذ أي قرار بحق أصالة إلا في حال كان هناك ضرر معين يمس بهيبة الدولة و القانون و الأمن، و ما جرى مع المطربة يصب في خانة العثور على ممنوعات للاستعمال الشخصي لذلك أخلي سبيلها بشرط عدم تكرار تلك العملية و الإقلاع عن التعاطي و الخضوع للفحص من جديد في حال دخلت إلى الأراضي اللبنانية .

وصرّحت أصالة، في وقت سابق، أنها لو عرض عليها مليوني دولار لن تحضر إلى لبنان مجدداً، وهي الناحية التي أثارت سخط اللبنانيين في مواقع التواصل الاجتماعي .

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