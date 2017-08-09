إليسا تتصدر غلاف “فوربس” الشرق الأوسط عن قائمة أهم 100 نجم بالعالم العربى on August 9, 2017

تصدرت النجمة اللبنانية إليسا غلاف العدد الجديد من مجلة “فوربس” نسخة الشرق الأوسط، بصفتها ضمن قائمة 100 من مشاهير العالم العربى.

ونشر الحساب الرسمي للمجلة عبر موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، صورة الغلاف، معلقة عليه : “غلاف مجلة اغسطس 2017 .. على الغلاف إليسا والفائز فى المسابقة سيتم الإعلان عنه قريبا”.



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كما نشر حساب المجلة، صورة الملحن حسن الشافعى، معلنة أنه ضمن القائمة ومعلقة على الصورة قائلة : “الموسيقار الجذاب”.