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» هالة هادي تصوّر “ربع الكفاف الحمر” بالزّي الأردني التقليدي
هالة هادي تصوّر “ربع الكفاف الحمر” بالزّي الأردني التقليدي
on August 8, 2017
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بعد مشاركتها في مهرجان جرش ، صورت الفنانة الأردنية هالة هادي أغنية “ربع الكفاف الحمر” ، كلمات سليمان المشيني ، لحن توفيق النمري ، وذلك بعد أن غنتها هالة بتوزيع موسيقي جديد من تنفيذ طوني سابا .
تم تصوير الكليب في جرش وغيرها من المناطق في العاصمة الأردنية عمّان ، حيث تظهر هالة وهي ترتدي الزي الأردني التقليدي .
“ربع الكفاف الحمر” من إخراج د. فلاح العموش ، تصوير هيثم خوالدة ، صوت محمد أبو خويلة ، مونتاج نضال علي ، خدمات إنتاجية حازم العدوان ، ومن إنتاج التلفزيون الأردني .
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