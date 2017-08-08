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هالة هادي تصوّر “ربع الكفاف الحمر” بالزّي الأردني التقليدي

on August 8, 2017

هالة هاديهالة هاديهالة هاديبعد مشاركتها في مهرجان جرش ، صورت الفنانة الأردنية هالة هادي أغنية “ربع الكفاف الحمر” ، كلمات سليمان المشيني ، لحن توفيق النمري ، وذلك بعد أن غنتها هالة بتوزيع موسيقي جديد من تنفيذ طوني سابا .
تم تصوير الكليب في جرش وغيرها من المناطق في العاصمة الأردنية عمّان ، حيث تظهر هالة وهي ترتدي الزي الأردني التقليدي .

“ربع الكفاف الحمر” من إخراج د. فلاح العموش ، تصوير هيثم خوالدة ، صوت محمد أبو خويلة ، مونتاج نضال علي ، خدمات إنتاجية حازم العدوان ، ومن إنتاج التلفزيون الأردني .

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