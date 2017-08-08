مقتل مغن أمريكي زعم أن جسمه لا يخترقه الرصاص on August 8, 2017

قتل مغني راب أمريكي، زعم أن الله حباه بجسم لا يخترقه الرصاص، بطلق ناري مميت، حسبما أعلنت محطة “دبليو جي سي إل” المحلية في أتلانتا أمس الاثنين.

وقالت شرطة أتلانتا للمحطة إن المغني جبريل عبد الرحمن المعروف باسم يونغ مازي (28 عاماً) قتل بالرصاص يوم الأحد. وذكر مسؤولون إنه تم العثور على مغني الراب ميتاً في متجر لبيع البيتزا.

وذكرت المحطة أن متجر البيتزا يبعد مسافة قصيرة عن مركز الشرطة وأن المسؤولين سمعوا دوي طلقات نارية وخرجوا للتحري في الأمر.



يذكر أن عبد الرحمن تعرض لإطلاق نار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في وافل هاوس، بأتلانتا.

وبعد ساعات من تعرضه لإطلاق النار نشر عبد الرحمن تغريدة عبر تويتر قال فيها: “لقد جعلني الله محمياً من الرصاص”، وفقاً لعدة تقارير إخبارية.

وتم حذف التغريدة بعد ذلك من حسابه.

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