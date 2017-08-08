بعد وفاة غزل.. الراقصة برديس تعلن اعتزالها الرقص وتطالب بحذف صورها وفيديوهاتها on August 8, 2017

أصيبت الراقصة برديس بصدمة كبيرة بعد وفاة صديقتها الراقصة غزل بأزمة قلبية الخميس 3 أغسطس الجاري، أثناء إجرائها لعملية جراحية.

واتخذت برديس قرارا هاما يتعلق بمستقبلها الفني، وهو اعتزالها الرقص.

وعبر حسابها على Facebook، أعلنت برديس كل جمهورها عن قرارها، وقالت إنها اعتزلت الرقص، وهو قرار لا رجعه فيه، موضحة أن الإنسان هو فقط لسان يتحدث، وفي لحظة ينتهي كل شيء، وهي كانت تعرف هذا جيدا، ولكن بعد وفاة غزل شعرت أنها كانت في غفلة.

وتابعت برديس لتؤكد أنها لم تحضر جنازة غزل لأنها كانت خارج البلاد، وأنها اتخذت قرار الاعتزال ولكن دون أن ترتدي الحجاب، وستعيش حياتها ملتزمه، داعية الله تعالى أن يعطيها الذرية الصالحة.

واختتمت برديس كلامها بأنها ليست مسؤولة عن أي صفحة تنشر لها فيديوهات أو صور بملابس الرقص، داعية الله تعالى أن يُحسن خاتمة الجميع.

وعادت بعدها برديس، لتطالب الجميع بغلق أي صفحة تعرض صور وفيديوهات رقص قديمة لها ليساعدوها، مؤكدة أن قرار الاعتزال لا رجعة فيه.

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