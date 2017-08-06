جنون المخرج زياد خوري استفزّ النجم هشام الحاج الذي خاطر بحياته لأجل سحرك مجنون on August 6, 2017

بعد النجاح الكبير الذي حققه التعاون الاول بينهما، وضع النجم هشام الحاج ثقته بالمخرج زياد خوري مرة ثانية في عمل حمل عنوان “سحرك مجنون”.

الاغنية من كلمات طوني أبي كرم، لحن وتوزيع موسيقي وتسجيل وماستر بودي نعوم. والانتاج لشركة “لايف ستايلز ستديوز” التي طرحت فيديو كليب النجم هشام الحاج الجديد على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.

كليب “سحرك مجنون” حمل توقيع المخرج زياد خوري، وهو غني ومنوّع بأقسامه التصويريّة والأماكن المميّزة الّتي صوّر فيها في أوكرانيا حيث ظهر هشام بشكل جديد ومختلف كما فعل زياد خوري معه في كليب “انت وانا”.

الكليب طرح بشكل ومضمون مختلفين لناحية التقنيات التصويرية الملفتة والمؤثرات البصرية التي تجذب عين المشاهد في قصة وقالب تصويري أشبه بالأفلام السينمائيّة الهوليووديّة مشبّعاً بأحداث متفرقة تم دمجها في بضعة دقائق جاءت صائبة في مكانها تضمنت ما هو الراقص والمشوق والفرح عازفة على أوتار الأغنية بمشهدية باهرة في عمل يستحق بدون منازع أن يُسمى إحدى أقوى كليبات عام 2017 وضعت فيه شركة “LifeStylez Studios” إمكانيات إنتاجيّة ضخمة وجهداً كبيراً لتأتي هذه النتيجة الّتي ترضي قناعاتها بتقديم دائماً ما هو الأفضل و الجديد، ويظهر بهذا الشكل الإستثنائي لتُثبت هذه الشركة الشابة مرة جديدة وفريق عملها إنهم من رواد الإبداع والإبتكار الفنّي في المنطقة.

استعمل المخرج زياد خوري تقنيات عالية جداً ان لناحية الصورة او الكاميرات. وشدد انه لا يستطيع الا ان يقدم مستوى عالٍ جداً من الاعمال لو مهما كانت الميزانية المرصودة لها.

ولفت زياد انه صور الكليب في اهم الاماكن في كييف وان التمثال الذي يظهر في بداية الكليب هو رمز اوكرانيا. اما مشهد القطار كان من اصعب المشاهد.

ولفت ان هشام اعطاه كل الثقة والقوة وكان بمنتهى الحماس والشجاعة اثناء تصوير الكليب وأحب جداً ماذا يفعل وهذا ما انعكس على كل فريق العمل الذي عمل على الكليب من كل قلبه.

وتابع “خوري” ان اصعب المشاهد عندما وقف هشام على القطار حيث استعان زياد بشخص قام بتثبيت هشام على القطار بطريقة متمكنة كي لا يصاب بأي مكروه.

اما مشهد النار في الكليب، فكل فريق العمل كان يشعر بالخوف وقبل تصوير المشهد طُلبت مواكبة من الاسعاف والدفاع المدني منعاً لأي خطأ ولفت ان هشام وضع كل ثقته به وخاطر حتى النهاية في المشهد الذي اعتبره الافوى في الكليب بعد ان استفزته افكار المخرج المجنونة ايجاباً.

وعن الاطلالات، اكد زياد ان اللوكات كانت من اختياره وايضاً من اختيار هشام. ولفت انه يتدخل بكل التفاصيل ويتابع بنفسه كل الامور من اصغر التفاصيل الى اكبرها.

واضاف زياد خوري كاشفاً لنا انه رسم صورة الكليب في مخيلته وفعلاً استطاع ان يُظهر هشام الحاج في “سحرك مجنون” بصورة جديدة وشخصية مختلفة لان ملعبه الصورة.

وعن نقاط القوة في العمل، اكد ان الكليب لديه الكثير من نقاط القوة ابرزها انه لا يُمَل منه فان مضمونه قوي وحركته سريعة وممتعة.

اذاً، استطاع المخرج زياد خوري ان يخرج مرة ثانية النجم هشام الحاج من القالب الذي وضع نفسه به في السابق، حيث وضع المخرج اللبناني كل جهوده وافكاره وابتكاراته الفنية بالكليب الذي ابصر النور كتحفة فنية اقل ما يقال عنه انه ساحر في زمن قلّ فيه الاعمال الفنية الباهرة او التي تشبع العين.

نذكر ان المخرج زياد خوري كان قد وقع كليب “انت وانا” لهشام الحاج وقد حقق العمل نجاحاً فاق كل التوقعات خاصة انه صور بمواصفات عالمية في اميركا وان هشام الحاج ظهر فيه باطلالة مختلفة ومميزة لم يسبق ان اطل بها في معظم كليباته السابقة فحصد العمل اعجاب الجمهور كثيراً.

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