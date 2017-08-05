العثور على نجمة بوليوود بيديشا بيزوروا جثة on August 5, 2017

عثرت الشرطة الهندية على النجمة بيديشا بيزوروا Bidisha Bezbaruah ميتة في شقتها بمنطقة سوشانت لوك فى جورجاون.

وفي التفاصيل ذكرت الشرطة أنّ الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا ، انتحرت فى ظروف غامضة فى مقر إقامتها، عن طريق تعليق نفسها بمروحة سقف في مسكنها المستأجر، الذي كانت قد اشترتها مؤخرًا.

وأفادت مصادر صحافية أنّ والد بيديشا اشتبه بوقوع أمر مريب لابنته، عندما حاول الاتصال بها مساء الاثنين 31 تموز/يوليو الماضي مرات عدة عن طريق هاتفها، لكنها لم تستجب نظرًا لخلافات زوجية كانت تعانيها ابنته مع زوجها، وقام بإبلاغ الشرطة وقدّم تفاصيل عن عنوانها .

يُذكر أنّ النجمة بيديشا بيزوروا هي واحدة من ممثلات فيلم “Jagga Jasoos”.

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