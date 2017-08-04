شاب خالد وصل إلى بيروت للمشاركة في مهرجانات صور الدولية غدا: لبنان لاس فيغاس الشرق الاوسط on August 4, 2017

أفيد أن المغني الجزائري العالمي الشاب خالد وصل مساء اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، للمشاركة في مهرجانات صور الدولية غدا.

وكان في استقباله في صالون الشرف بالمطار وفد من لجنة مهرجان صور، ضم: جنين موسى، عبير شرارة وحسن خليل.

وتحدث الشاب خالد للاعلاميين، معربا عن سروره ل”وجوده في لبنان، الذي كان يشكل حلما له منذ صغره”، لافتا إلى أنه يتذكر “لبنان بأنه لاس فيغاس الشرق الاوسط”، وقال: “أموت ببيروت ووجودي فيها شرف لي”.

وعن موسيقى الراي، قال: “إنها تتجاوز الاديان وتكسر الحواجز، وهي موجهة إلى كل الذين يريدون العيش بسلام وبحرية. إن موسيقى الراي موجهة إلى كل العالم، خصوصا الذين يعيشون في الجهة الأخرى، فهي أكثر من موسيقى، إنها رسالة تتناول كل المواضيع وتكسر الحواجز، وهي تعمل على جمع الشباب بمودة وسلام وتحررهم من القيود”.

وتحدث عن حبه واعجابه ب”أغاني السيدة فيروز منذ الصغر”.

وأكد سعادته لمشاركته وتلبيته هذه الدعوة، لافتا إلى مشاريع فنية عدة سيشارك فيها مع فنانين لبنانيين مستقبلا، وقال: “إن الجمهور العربي يتفاعل معه في كل ما يقدمه من أغان وموسيقى وهذا ما يفرحه”.

وعرض تاريخ موسيقى الراي وتطورها وملامستها للواقعين السياسي والاجتماعي في المجتمعات.

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