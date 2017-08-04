قبل الراقصة غزل.. 4 فنانين رحلوا عن عالمنا لأخطاء طبية on August 4, 2017

منال الجيوشي:



رحلت عن عالمنا صباح اليوم، الراقصة غزل، بعد إصابتها بأزمة قلبية حادة أثناء إجرائها عملية تجميل، وأكدت نقابة المهن الموسيقية خبر الوفاة،. خبر وفاة غزل أعاد للأذهان عددا من العمليات التي أجراها نجوم الوسط الفني، وباءت في النهاية بالفشل، إما بسبب خطأ طبي، أو بسبب هبوط حاد مثلما حدث للراقصة الشابة، ومن أبز الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا لأخطاء طبية. سعاد نصر رحلت الفنانة سعاد نصر، ضحية لخطأ طبي قاتل أودى بحياتها، فبعد أن دخلت الفنانة الكبيرة إلى المستشفى، لإجراء جراحة لشفط الدهون، وأدى خطأ طبي من طبيب التخدير، لدخولها في غيبوبة لمدة عام، لترحل عن عالمنا في يناير 2007. نادين شمس ذهبت السيناريست نادين شمس لاستئصال ورم في المبيض بأحد المستشفيات، إلا أن الطبيب ثقب القولون بالخطأ، مما تسبب في عمل مضاعفات لـ”نادين”، وأصيبت بعدها بهبوط حاد أدى لوفاتها، وبعدها قامت المستشفى بكتابة تقرير قالت فيه أن سبب الوفاة هو إصابتها بهبوط حاد، وليس خطأ طبي. نجيب الريحاني أصيب الفنان الكبير نجيب الريحاني بمرض التيفويد، وذلك أثناء تصوير أحداث فيلم “غزل البنات”، الأمر الذي أدى لاحتجازه بالمستشفى، وكشف الناقد الراحل أحمد سخسوخ في مقال له عقب وفاة “الريحاني”، أن ممرضته الخاصة أعطته بالخطأ جرعة زائدة من عقار “الأكرومايسيين”، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعدها بثوان معدودة.

عاطف الطيب رحل المخرج الكبير عاطف الطيب عن عالمنا عام 1995، عن عمر يناهز 48 عاما، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية لتغيير صمام في القلب، إلا أنه توفي بسبب خطأ طبي أثناء إجراء العملية.

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