وفاة فنانة مصرية أثناء إجراء عملية تجميل on August 3, 2017

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمصر، القبض على مدير مستشفى خاص، وطبيبة و3 ممرضات، لاتهامهم بالإهمال الذى أسفر عن وفاة الفنانة المصرية غزل خلال إجراء عملية لها بالهرم.



التعليقات

وتوفيت غزل أثناء عملية جراحة تجميل (تصغير الثدي)، عقب إصابتها بنزيف حاد خلال إجراء عملية تجميل، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها.وشاركت غزل (25 عاماً)، من مواليد مدينة الإسكندرية، في كليبات لعدد من المطربين في مصر. ثم اشتهرت من خلال حفلات الزفاف ثم بزغ نجمها منذ عامين، بعد أن شاركت في كليبات المطربين، خاصة الشعبيين.