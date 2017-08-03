السبب الحقيقي وراء انسحاب “شيرين عبد الوهاب” من ذا فويس on August 3, 2017

بعد أن اعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها لم تشارك في الموسم الجديد لبرنامج”ذا فويس” , كشفت شيرين عن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركتها حيث قالت :”أنه بعد أن اعتذر كلا من المطرب كاظم الساهر في البداية، ثم اعتذرت هي، ولحق بهما صابر الرباعي، ولذلك شعروا بأن الـ 4 مطربين الذين ظهروا بشكل دائم بالبرنامج لن يكونوا متواجدين معا كما ظهروا.

وأضافت شيرين أنها فضلت مع كاظم الساهر وصابر الرباعي أن يغيبوا جميعا عن الموسم الجديد من The Voice، موضحة أنه مفيد لهم، كما أنه سيمثّل تحديثا للبرنامج، من حيث استعانته بوجوه جديدة في لجنة التحكيم، وذلك حسبما ذكر برنامج “عرب وود”.

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