هذا هو الزعيم اللبناني الذي إحتفل بعيد ميلاد السوبرانو تانيا قسيس on August 2, 2017



نجوى كرم، رامي عياش، ملحم زين، ووليد توفيق يعايدون السوبرانو تانيا قسيس على طريقتهم

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وسط جموع فنّانين، وبحضور رئيسة لجنة مهرجانات الأرز الدولية النائب ستريدا جعجع والدكتور سمير جعجع، احتفلت السوبرانو تانيا قسيس بعيد ميلادها مساء الجمعة في 28 تموز 2017 في منطقة الأرز. فاستهلّ الفنان وليد توفيق بغناء أغنيته الشهيرة “انزل يا جميل ع الساحة” ليتبعه كل من البوب ستار رامي عياش بأغنيته “مبروك يا حياة قلبي مبروك” والنجم ملحم زين في أغنية “Happy Birthday To You” على الطريقة البعلبكية. وتخلّل العشاء قطع قالب الحلوى الذي يحمل صورة تانيا قسيس وتصفيق حار من جميع الحاضرين، نذكر منهم النجم جوزيف عطية، الفنان زين العمر، الملحن ميشال فاضل، الشاعر نزار فرنسيس، الفنانة عبير نعمه والتينور إيليا فرنسيس وأصدقاء قسيس.

وكانت بدورها قد فاجأت شمس الأغنية نجوى كرم السوبرانو تانيا قسيس بغنائها لها “Happy Birthday” وسط أجواء مميّزة في فيديو جمعهما وشغل مواقع التواصل الإجتماعي. وختمت شمس الأغنية الفيديو: “نحن هلّق عند أرز الرب، يا ويلي شو انّك عنجد نشالله الله يكون مكرّسلك هيدي السنة تكون كلّها نجاح”.

وبدورها، عبّرت قسيس عن سعادتها بهذه المفاجأة وتوجّهت بالشكر والتحية الى نجوى قائلة: “أحلى عيد ميلاد مع أحلى فنانة”.

يذكر أنّ السوبرانو تانيا قسيس قد افتتحت أولى ليالي مهرجانات الأرز الدولية بأوبريت كرّم خلاله 12 فناناً لبنانياً الأرزة، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان ميشال فاضل. فتألّقت تانيا بفستان أحمر رائع وسحرت الحاضرين بأغنية “وطني” التي نالت جائزة “الموريكس دور” لفئة “أفضل أغنية وطنية للعام 2015” و أغنية “درب المجد” التي أطلقتها مؤخراً دعماً للجيش اللبناني والتي دخلت في ال “Official Lebanese Top 20”.

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