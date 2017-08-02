ملحم زين يتعرض لحادث سير مروع مع شاحنة on August 2, 2017

تعرض الفنان اللبناني ملحم زين لحادث سير مروع على طريق ضهر البيدر بينما كان متوجهاً لإحياء حفل في بارك اوتيل شتورا.

ننشر الصورة الأولى للحادث على أن ننشر باقي الصور لاحقاً.

يذكر أن مدير أعمال ملحم، طوني عازار، اكد انه بصحة جيدة وقد تعرض لإصابة في يده، وهو الآن في منزله.



وملحم زين، فنان ومطرب لبناني ولد في البقاع في 21 أكتوبر عام 1982 وهو واحد من ثمانية أخوة لعائلة ترعرعت في البقاع ودرس أبناؤها هناك.بدأت موهبة ملحم بالظهور في سن السابعة حيث غنى «لسه فاكر» للسيدة أم كلثوم، وشارك في سن الحادية عشر بمهرجان مدرسي للأغنية ضمّ جميع مدارس لبنان وحاز المركز الأول عن منطقته، كما شارك في العديد من البرامج وغنّى عن فئة محمد عبد الوهاب وناظم الغزالي. لم يكتف ملحم بموهبته بل قام بدراسة الموسيقى في عدد من المعاهد والجامعات, خريج كلية حقوق، شارك في سوبر ستار وتألق بشكل كبير نظرا لصوته الجبلي الرائع الذي ابهر به الجماهير العربية, لقب بريس الأغنية نسبتا لتألقه في غناء أغنية -عندك بحرية- ل وديع الصافي, وصل إلى المثلث الذهبي رفقة كل من رويدا عطية وديانا كرزون وإثر خروجه من المسابقة حصلت أعمال شغب ومظاهرات عمت مختلف أنحاء لبنان.

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