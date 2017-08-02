كالعادة.. كيم كاردشيان عارية على «إنستجرام» on August 2, 2017

نشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى كيم كاردشيان، صورة لها من آخر جلسات التصوير الخاصة بها، وكعادتها ظهرت كيم خلال الصورة عارية، أثناء تحضيرها لالتقاط الصورة.

وعانت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان خلال الفترة الأخيرة، من زيادة وزنها وعدم استقراره فكلما نقص وزنها كان يزداد من جديد وازداد الأمر سوءا بعد ولادة طفلها الثانى، إلا أنه من الواضح أن النجمة الأمريكية قررت أن تخسر وزنها لذلك خضعت لممارسة الرياضة وإتباع نظام غذائى صحى خلال الفترة الماضية.

وكانت كاردشيان صرحت بأنها تريد أن تكون ابنتها عارضة أزياء لملابس الأطفال “The Kids Supply” التى أطلقتها هى وزوجها كانى ويست.

التعليقات