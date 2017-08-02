عزيزي المشاهد” مع ليليان نمري .. قريبًا على الجديد on August 2, 2017







“عزيزي المشاهد” برنامج جديد يطل عليكم عبر قناة الجديد من تقديم ليليان نمري واخراج نضال بكاسيني، ثلاث عشر حلقة تستقبل كل منها ضيفًا مميزًا يرافق ليليان في مهمة خاصة. الضيف رفيق ليليان في مشوارها، يجلس الى المقعد بجانبها في شاحنة صغيرة تعلّمت قيادتها مؤخراً. وخلال “المشوار” يتعرّف المشاهد على الضيف أكثر بجوانب مختلفة من شخصيته وآخر أعماله، كما تتوقف ليليان في طريقها لتختار مارّة في الشارع تقدم لهم الهدايا من دون طرح أي سؤال، راسمة البسمة على ووجوهم. بعدها تصل ليليان وضيفها الى مكان عمل أحد المواطنين، لتأدية وظيفته كي ينال يوم اجازة يحقق فيه حلمه!

برنامج بفكرة جديدة، قريب من الناس كما ليليان نمري، صاحبة الوجه المبتسم دومًا، التي تفرح الناس بعفويتها وطرافتها، وتحاول من خلال هذا البرنامج وعبر الجديد، زرع الفرحة في قلوب الناس ومساعدة من هم بحاجة ليوم راحة يستطيعون أن يحققوا فيه ولو جزءًا من أحلامهم.

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