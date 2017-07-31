وفاة الممثلة الفرنسية جان مورو on July 31, 2017

توفيت الممثلة الفرنسية الشهيرة جان مورو، المدخنة الشرهة ضئيلة الجسم، اليوم (الاثنين) عن 89 عاماً.

وعملت مورو مع معظم كبار المخرجين بعد الحرب العالمية الثانية، ومنهم أورسون ويلز وجان لوك جودار وفرانسوا تروفو، وأحد أبرز أعمال الممثلة الراحلة كان فيلم «جول وجيم» الذي أدت فيه دور فتاة يحبها رجلان ينتميان لطرفي الحرب العالمية الأولى.



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وولدت مورو في 23 كانون الثاني (يناير) عام 1928 لمالك مقهى في باريس وراقصة إنكليزية. ونعى كثيرون الممثلة الراحلة وفي مقدمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.