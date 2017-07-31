فيديو: حاول الدفاع عن شيرين فورّطها مع عمرو دياب.. تفاصيل آخر مشاكل من تلقب نفسها بالهرم on July 31, 2017

ورّط الإعلامي المصري عمرو أديب مواطنته المغنية شيرين عبد الوهاب في أزمة جديدة خلال محاولته الدفاع عنها، بعد أن تعرضت لموجة عنيفة من الانتقادات بسبب تصريحاتها الأخيرة عن تونس، ومزحة تسمية ابنتها الصغيرة لهذا البلد الذي أحيت فيه حفلة ناجحة باسم “بقدونس” بدلاً من تونس.

وفي حلقة الأحد الـ30 من يوليو/تموز 2017، من برنامجه “كل يوم” دافع أديب عن المطربة الثلاثينية التي أبدى إعجابه بصوتها، وتمثيلها لبلادها في الخارج، إذ شبه ظهورها أمام الإعلام بعمل مقدمي البرامج الذين ينتظر المتربصون أخطاءهم.

من يتفوق الهضبة أم الهرم؟

ثم استضاف أديب شيرين في مداخلة عبر الهاتف ليتحول الموضوع من دفاع عن أقوالها بشأن تونس، إلى التطرق لعلاقتها بالمغني المصري عمرو دياب والتي يشوبها الكثير من التوتر والأقاويل والسخرية المتبادلة.

وعلى طريقة “جاء ليكحلها عماها” وصفت شيرين نفسها بالهرم في مقابل “الهضبة” وهو اللقب الذي يعرف به دياب في كل العالم العربي، إذ قالت: “هل قست من قبل طول الهضبة، هي ليست عملاقة بل صغيرة”.

ليقاطعها أديب قائلاً: “من المفترض أن ننعت عمرو دياب بالجبل؟”، لترد: “إن كان هو كذلك فأنا هرم، طالما الأمر ألقاب، ولكن كلمة (هضبة) لا توازي نجاحه أو أرشيفه فهو من علمنا من ذكائه”.

وأردفت قائلةً فيما بدا أنها محاولة للتقليل من هذه التسمية التي اشتهر بها دياب “من أطلق عليه هذا اللقب هو الملحن أبو سلسلة” (يبدو أنها تقصد الملحن المصري عمرو مصطفى).

وطالبت أديب بعدم ذكر اسم الملحن، مؤكدةً أنه يتراجع عن كلامه وهذه ليست من شيم الرجال.

وتابعت شيرين قائلة: “لا أريد الاجتماع معه (تقصد عمرو دياب) في أي مكان، الله يسهل له ويسهل لي، ولن أسمح لأحد بالحديث في هذا الأمر مرة أخرى”.

حرب “آه يا ليل”

جمهور كل من عمرو وشيرين توجه إلى الشبكات الاجتماعية بعد هذا الموقف لتبدأ حرب شعواء بينهما، إذ ذكر جمهور عمرو دياب شيرين بأنها ليست هرماً، بل هي شيرين “آه يا ليل” نسبةً إلى الأغنية التي أكسبتها الشهرة في بداية مشوارها الفني.

بينما أشار أحد المدافعين عن شيرين إلى معايرة البعض للناجحين بأصولهم المتواضعة، مقارنين بينها وبين والطالبة المتفوقة في الثانوية العامة التي أثارت الاهتمام والدها رجل بسيط يعمل حارس عقار (ناطور)، ونجاح فن الممثل محمد رمضان المثير للجدل.

مشاهير في صف عمرو دياب

الدفاع عن دياب شمل أيضًا مشاهير مثل الممثلة يسرا التي حلت ضيفة على برنامج “تعالى اشرب شاي” مع مراد مكرم والمُذاع عبر إذاعة “نجوم Fm”.

وخلال اللقاء، تطرّق الحديث عن التجارب الغنائية الجيدة بمصر، لتقول يسرا إن هناك شخص مصري عالمي يسمى عمرو دياب، وأنها تحبه وتحترم عقله وذكائه، وأنه يتأنّى في اختيار أعماله وإصدارها بالوقت المناسب، ثم وجّهت رسالة له قائلة: “انت فعلا معدي كل الناس”.

فيما نشر المغني المصري تامر عاشور تغريدة على حسابه على تويتر بدا أنها تلمح للأمر ذاته، إذ وصف فيها إحدى المطربات المصريات بـ”ثقل الدم”.

التعليقات