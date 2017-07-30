وثائقي عن الأميرة ديانا في بريطانيا يثير جدلا on July 30, 2017

(أ ف ب) – حاول شقيق الأميرة ديانا أن يمنع بث وثائقي للمرة الأولى في بريطانيا يتناول حياتها العاطفية وفشل زواجها من الأمير تشارلز على ما ذكرت الصحيفة الأسبوعية «ميل اون صنداي» اليوم الأحد.

وأكدت محطة «تشانل فور» أن الكونت تشارلز سبنسر شقيق ديانا اتصل بها إلا أنها شددت على أنها ستستمر في بث الفيلم الذي يثير جدلا الأحد المقبل.

ويستند الوثائقي «ديانا: إن هير اون ووردز» إلى مشاهد صورها بين عامي 1992 و1993 بيتر سيتيلين استاذ الالقاء للأميرة ديانا التي توفيت في 31 أغسطس 1997 في حادث سير في باريس.

وكانت محطة «ان بي سي» الأمريكية بثت الشريط العام 2004 بعد معركة قضائية طويلة إلا أنه لم يسبق أن عرض عبر محطة تلفزيونية بريطانية. لكن يمكن مشاهدته عبر منصات مثل يوتيوب.

ومع اقتراب الذكرى العشرين لوفاة الأميرة، تتنافس الصحف البريطانية على كشف معلومات واردة في الوثائقي.

وتروي الأميرة فيه كيف أنها فكرت بالفرار من قصر باكينغهام اعتبارا من الثمانينات مع حارسها باري ماناكي الذي أغرمت به وقد توفي في حادث دراجة نارية في العام 1987.

وألمحت في مقطع لاحق في الشريط إلى إمكانية أن يكون ماناكي تعرض «للتصفية».

وتتناول ديانا مطولا مصاعب زواجها من الامير تشارلز الذي التقته 13 مرة فقط قبل زواجها.

وهي انتقدت كذلك العائلة المالكة وعدم توفير الدعم لها.

ويثير بث هذه المشاهد عبر محطة تلفزيون بريطانية ازعاجا كبيرا في أوساط الاميرة لاسيما صديقتها الكبيرة وزا مونكتون التي اعتبرت المشروع مشينا.

وقالت لصحيفة ديلي ميل، «تصوروا الألم الذين سيلحق بعائلتها وبنجليها» الاميرين وليام وهاري.

وبررت «تشانل فور» عزمها بث الشريط ببعده «التاريخي» المهم.

وقد شارك الاميران وليام وهاري للتو في وثائقي آخر بث عبر محطة «آي تي في» تحدثا فيه عن والدتهما.

التعليقات