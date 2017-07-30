افتتاح مهرجانات الأرز الدولية بأوبريت تكريم الأرزة on July 30, 2017

افتتحت مهرجانات الأرز الدولية لصيف 2017 في بشري بأوبريت خاصة لتكريم “الأرزة” من كلمات الشاعر نزار فرنسيس والحان ميشال فاضل، وإخراج باسم كريستو ومساعده إيلي رزق، جمعت 12 من نجوم لبنان الكبار ارتدى كل منهم شالا عليه الارزة اللبنانبة من تصميم مصمم الأزياء ربيع كيروز، وهم: وليد توفيق، غسان صليبا، نجوى كرم، نانسي عجرم، معين شريف، ملحم زين، عبير نعمة، جوزيف عطية، رامي عياش، زين العمر، تانيا قسيس وايليا فرنسيس.

حضر الليلة الأولى من المهرجان: البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، النائب البطريركي على جبة بشري المطران جوزيف نفاع، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، الوزراء: التصالات جمال الجراح، الثقافة غطاس الخوري والشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي، رئيسة “لجنة مهرجانات الأرز الدولية” النائبة ستريدا جعجع والنواب: نعمه طعمة، ايلي كيروز وفادي كرم والوزير السابق ابراهيم الضاهر.

كما حضر رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، المدير العام لشركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت، رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، قائد الدرك العميد جوزيف الحلو، رئيس أركان قوى الأمن الداخلي العميد نعيم شماس، قائد القوى السيارة العميد فؤاد خوري، مفتش عام قوى الأمن الداخلي العميد جوزيف كلاس، قائمقام قضاء بشري ربى شفشق، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مارتينوس، رئيس اتحاد قضاء بشري ايلي مخلوف ورؤساء بلديات ومخاتير من المنطقة، مدير محطة تلفزيون ال MTV ميشال المر، روز وبيار الشويري، نعمت افرام، وحشد من الفاعليات الاقتصادية والاجتماعية والاعلامية.

ستريدا جعجع

قبل افتتاح المهرجان والنشيد الوطني، عرض فيلم 3D Mapping يحكي قصة الأرز عبر العصور، ومن ثم افتتحت النائبة جعجع الاحتفال بكلمة استهلتها بالترحيب بالراعي قائلة له: “وجودكم معنا اليوم عزيز على قلوبنا، وهذا ما يؤكد على الدور التاريخي لبكركي بجمع كل اللبنانيين تحت راية الارزة. واذا كانت الارزة هي رمز لمجد لبنان فالتحية لمن أعطي له مجد لبنان. التحية لسليل البطاركة القديسين من أرز الرب الى وادي قنوبين”.

ثم قالت: “من أرز الرب في بشري إلى أرز الباروك في الشوف، تحية. من أرز الرب في بشري إلى أرز جاج وتنورين، تحية. من أرز الرب في بشري إلى كل بقعة من بقاع ال 10452 كيلومترا مربعا، تحية. من أرز الرب في بشري إلى حيث يوجد كل لبناني في العالم، من الولايات المتحدة الأميركية وكندا إلى أستراليا وما بينهما، ألف تحية وتحية”.

أضافت: “الكتاب المقدس كان أول من منح القداسة للبنان وأرز لبنان. فهلموا أيها اللبنانيون نحافظ على هذه الأمانة، أمانة هذا الوطن، وطن الأرز، وأمانة وحدتنا الوطنية ليبقى لبنان”.

وتابعت: “التحية لكم الليلة من أرزة الرحابنة: غسان صليبا. ومن أرزة طرابلس الفيحاء: وليد توفيق. ومن أرزة عروس البقاع زحلة: نجوى كرم. من أرزة الجبل: رامي عياش. ومن أرزة كسروان: نانسي عجرم. ومن أرزة بعلبك وأعمدتها: معين شريف. ومن أرزة شمسطار والبقاع الشمالي: ملحم زين. ومن أرزة تنورين: عبير نعمة. ومن أرزة بلاد البترون: جوزف عطية. ومن زين العمر أرزة من أرزات دير الأحمر. ومن أرزة العاصمة بيروت: تانيا قسيس. ومن أرزة الأوبرا اللبنانية إيليا فرنسيس. والتحية لكم أيضا وأيضا من أرزتي الكلمة واللحن: نزار فرنسيس وميشال فاضل، وكلهم لم يترددوا ولو للحظة في الموافقة على المشاركة في تكريم الأرزة”.

وأردفت “هذا هو لبنان الذي نريده ونحلم به، لبنان ال 10452كلم2، لبنان الإمام الأوزاعي وجبران خليل جبران. لبنان الأدب والفلسفة والفن والتراث. لبنان الحضارة والتاريخ ،الذي هو لكل أبنائه من دون استثناء تحت راية الأرزة. لبنان الدولة السيدة الحرة المستقلة والقوية. لبنان الحريات والعيش المشترك بين جميع أبنائه. لبنان السياحة والصناعة والزراعة. لبنان دولة التطور والحداثة. لبنان العلم والثقافة. لبنان الفن والإبداع والجمال. لبنان الذي لن نقبل بأقل من أن يعود منارة هذا الشرق الغارق في المعاناة”.

وأشارت إلى انه “قبل سنتين، عادت مهرجانات الأرز الدولية الى الحياة من جديد بإصرار وعزم، فكرمنا في عودتنا الجيش اللبناني حامي الوطن، والمؤتمن الوحيد على لبنان، الذي نحلم به. وفي السنة الماضية كرمنا فيلسوف لبنان والإشعاع اللبناني من بشري إلى العالم جبران خليل جبران. وهذه السنة نكرم رمز لبنان وقلب علمه النابض، الأرز، ليكون الجامع ورمز الوحدة بين جميع اللبنانيين”.

وقالت: “أيها اللبنانيون في لبنان وحول العالم، من الأرز نحييكم، وعبر أجنحة الأرز نرسل إليكم رسالة محبة وسلام، نريدها أن تعم منطقتنا والعالم. وبين الأرز وأجنحته التي تحلق عاليا عبر شركة طيران الشرق الأوسط، قلب يخفق وعقل يخطط يمثلهما رئيس مجلس إدارتها الأستاذ محمد الحوت، الذي أبى إلا أن يكرم الأرز معنا، فتولى رعاية إضاءة غابة الأرز، مشكورا، لتشكل منارة وطنية لجميع أبناء وطن الأرز.الليلة سنكون مع أوبريت ضخمة وجامعة للبنان وكوكبة من فنانيه. أردنا من خلالها إضفاء مزيد من الألق على أرز الرب. ولا بد في هذه المناسبة، من أن نحيي من أرادوا تجسيد الوحدة الوطنية والفنية، باجتماعهم وجمعهم أنسجة وطن الأرز، من مختلف المناطق والطوائف، ليكونوا قدوة وعبرة لجميع اللبنانيين. والأسبوع المقبل سيكون لقاؤنا مع الفنانة العالمية هبة طوجي والمبدع أسامة الرحباني”.

وتوجهت بالشكر الى “وزير المالية علي حسن خليل، على المبادرة الوطنية التي اتخذها، بإصدار طابع مالي من فئة المئة ليرة، ووضعه قيد التداول تكريما للأرزة اللبنانية ولأوبريت الأرزة، التي نطلقها اليوم في افتتاح مهرجانات الأرز الدولية، والذي سيوزع منه نسخ على جميع الحاضرين”، مردفة “ولا يمكن أن تكتمل الصورة من دون توجيه التحية الى من ترفع راية الأرز والدفاع عن الحرية في خضم التحديات، عنيت طبعا شاشة الMTV. فشكرا لها إدارة وإعلاميين. والشكر أيضا لجميع الرعاة والداعمين والمساهمين في إنجاح هذه المهرجانات ومواكبتها بسخائهم واهتمامهم”.

وقالت: “أيها اللبنانيون: لا تستسلموا أبدا للمصاعب التي تواجهنا في لبنان، فهذا الوطن الصغير في مساحته والعظيم بتاريخه، لم يستسلم يوما، ولم ينحن يوما، تماما كأرزه رمزه. هذا الوطن، وطن الأرز، خالد كالأرز، عصي على الدهر. يقف شامخا بوجه الرياح والزمن، مهما اشتدت العواصف ينثر حوله رائحة البخور، ليبقى منارة للحريات والتفاعل الحضاري في هذه المنطقة الجريحة من العالم، التي تفوح منها رائحة القتل والكراهية والدمار. نحن قوم لا نستسلم، بل نبتدع الحلول. نحن قوم جذورنا ضاربة في هذه الأرض المقدسة، تماما كجذور الأرز، لا يقوى أحد على اقتلاعنا. نحن قوم نستمد صلابتنا من صلابة الأرز وشموخنا من شموخه. لكم طمع الغزاة بأرضنا وأرزنا، لكنهم جميعا رحلوا وبقي الأرز، وبقي لبنان”.

وختمت: “بعد صدور قرار إدراج غابة الأرز الدهرية على لائحة التراث العالمي سنة 1998، أعلن الآن إنارتها، كما أعلن افتتاح مهرجانات الأرز الدولية 2017”.

وما أن أعلنت إضاءة الغابة الدهرية، حتى انطلقت شرارة ضوئية على وقع موسيقى خاصة اختارها الاب خليل رحمة خصيصا لهذ الحدث، مجتازة المسافة بين المسرح وغابة الارز بطول 350 مترا، لتنير الغابة، وتنير معها شعار “مهرجانات الارز الدولية” الموجود على التلة المحاذية للغابة، في مشهد دام مدة ثلاثة دقائق، لتنطلق بعدها الالعاب النارية.

وتجدر الاشارة الى أن مشروع إنارة غابة الارز، حصل على موافقة وزارة البيئة والاونيسكو، كون نوعية ومواصفات الانارة المستعملة تخضع للشروط والمواصفات المطلوبة بيئيا، كما أن انارة الغابة ستكون نهاية كل اسبوع وبالمناسبات والاعياد. اما جديد المفرقعات لهذه السنة، فالى جانب ضخامتها التي زينت سماء جبل المكمل، فقد رسمت الارزة في الاجواء مع كلمة Cedars f God. كما تم توزيع الطابع المالي الجديد على جميع الحاضرين.

وبعد تأدية الفنانين لاوبريت الارزة، الذي سجلت موسيقاه في كييف، عرض فيلم وثائقي عن مراحل اعداد الاوبريت، وتعليقات الفنانين حول هذا الحدث.

واستكمل الاحتفال بتأدية كل مطرب مشارك أغنية وطنية من وحي المناسبة، فكانت باقة من الاغاني، تفاعل معها الجمهور.

وخلال الاستراحة عرض فيلم وثائقي لخص مراحل العمل والتحضيرات التقنية، التي سبقت افتتاح المهرجان.

اما الاغاني التي قدمها المطربون، فهي : ميشال فاضل قدم ميدلي موسيقي منوع لاغاني: تسلم يا عسكر لبنان، اشتقنا عا لبنان، سيجنا لبنان، زرعنا تلالك وعندك بحرية.

– غسان صليبا: وطني بيعرفني وزينوا الساحة.

– تانيا قسيس: درب المجد ووطني.

– جوزيف عطية: لبنان رح يرجع وراجع يتعمر.

– زين العمر: يا صمتي يا معذبني وبكتب اسمك يا بلادي.

– عبير نعمة: وطني واشتقنا كتير.

– رامي عياش: وطني الشعب الي ما بيموت وموعدنا ارضك.

– وليد توفيق: الاحرار، يسلم علمك يا لبنان ويا بابور.

– معين شريف: موال ومغوار.

– نانسي عجرم: انت حبيبي وحدك وتعلى وتتعمر.

– ايليا فرنسيس Les Miserables و FuniCouli.

– ملحم زين: لبنان يا قطعة سما.

– نجوى كرم: الارز وموال يا ابني.

وإختتم الاحتفال باعادة تقديم الاوبريت.

وكانت بلدية بشري، قد أمنت جولات سياحية مجانية، هي: غابة الارز، متحف جبران خليل جبران، مار شربل، موقع مار الياس في حدشيت، وحديقة مار جرجس العامة. كما أمنت لجنة “مهرجانات الارز الدولية” دليلات سياحيات رافقن المتوجهين بالباصات من بيروت وطرابلس والكورة الى الارز، وقدمن لهم معلومات سياحية وتاريخية عن قرى وبلدات منطقة بشري.

وللسنة الثالثة على التوالي استقبل طلاب “القوات اللبنانية” عند جادة سمير فريد جعجع، الوافدين الى المهرجان، وقدموا لهم وردة حمراء وعبوة مياه وارزة تذكارية.

وكانت لجنة “اصدقاء غابة الارز” برئاسة انطوان طوق وبمشاركة النائبة جعجع قاموا بمبادرة نحو الفنانين المشاركين في الاوبريت، وذلك قبل يوم من انطلاق المهرجان في 28 تموز، حيث غرسوا 14 ارزة باسمهم، وحصل كل فنان منهم على شهادة “عرابة” للارزة تحمل اسمه، كما قدمت اللجنة 400 غرسة ارز وزع عدد منها على الحضور الرسمي كما سيوزع عدد آخر منها يوم 5 آب 2017.

كلمات الاوبريت:

قبل الحرف والعلم قبل الصفر والرقم.

قبل الحرب قبل السلم قبل العدل قبل الظلم.

قبل الوقت قبل الزمان ومن قبل ما يكون اللي كان.

كنتي حلم للعنفوان وابتدا فيكي الحلم.

أول ما طل النور صوبك ركض غمرك.

هب الهوا بخور صار النفس عطرك.

عمر الزمن محفور زنار ع خصرك.

ودهور خلف دهور اجتمعو سوا بعمرك.

يا خضرا يا إم الزمن يا جبين ع الدنيي علي.

قلب العلم تاج الوطن ع رواحنا ترابك غلي.

إنتي ال بيإيد من السما بهالأرض مزروعة.

رسمنا حدودك بالدما وصار الحلم يوعى.

وصرنا غصونك نرسما ع قماش مطبوعة.

رايات ع كتاف الحمى ع الغيم مرفوعة.

بتخلص دني بتبدا دني وإنتي بخلودك هون.

يا شامخة وما بتنحني للمجد صرتي اللون.

يا شاهدة بروحك وبفية شلوحك أول بداية كون.

يا رمز وحدتن ع الشمس عليانة رفيقة بغربتنا وبالقلب منصانة.

منغيب ومنرجع حواليكي نتجمع.

والسيف عم يلمع والزند لبناني.

وحياة عزك والهوا البيغل بغصونك.

بهالأرض رح نبقى سوا نعلي بنى حصونك.

ويوم الندا بصفوف ع الموت نمشي ألوف.

ونهر البطولة يطوف برجال بتصونك.

ضلي بي هالعالي ما بتنطالي وعزك منصان.

كل البدو يكون عندك كان قبل الزمان.

صرتي العنوان عنوان شعب اختار.

إسمك رمز تصار نور وكرامة ونار.

عنوان للبنان عنوان للبنان.

وان هب ليل المعركة وطل التحدي يريدنا.

وللنار بيصير الحكي بتزلغط بواريدنا.

وان يوم يندهنا الندا لأجلك يا عز بلادنا.

لعيونك يطيب الفدا بأرواحنا وولادنا.

فوق ترابك سهل وجبل يسقط بطل ينبت بطل.

لا تخافي يا إم الأزل ما الموت لعبة بإيدنا.

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