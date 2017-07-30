ما علاقة الفنان رامز دالاتي بسوزان تميم ويكشف عن سر نجاح حب أصلي on July 30, 2017

رامز دالاتي

جمانة خليفة

عبر النجم الشاب رامز دالاتي عن سعادته لنجاح أغنيته الأخيرة ” حب أصلي” شارحا أسباب نجاحها وكاشفا عن مشاريع جديدة، مخصصا مساحة للحديث عن علاقته بالفنانة الراحلة سوزان تميم.

وقال دالاتي في تصريحات صحفية إن حب أصلي نجحت لكونها جاءت محاكية للشباب ومستمدة من الواقع.

وقال إنه فضلها على غيرها من الأغنيات لقوة كلماتها وعذوبة ألحانها ولكونها أتت شبابية بامتياز فعمل عليها بعناية فائقة وحظيت بإعجابه قبل أن تعجب الجمهور على حد تعبيره.

وتعاون رامز في حب أصلي مع الشاعر رياض العلي والملحن حازم كرم. وتناول رامز في حديثه علاقته بالفنانة الراحلة سوزان تميم فوصفها بالمحبة والذكية ذات القلب الطيب.

وقال إن سوزان تميزت بسرعة البديهة والقرب من الناس كاشفا عن ديو كان يحضر لتنفيذه معها بأغنية كانت سوزان تميم تحبها وهي أغنية “حاجة غريبة” لشادية وعبد الحليم حافظ لكن مقتلها حال دون ذلك.

وحول مشاريعه المقبلة قال رامز إنه يحضر لأربع أغنيات ما بين الإمارات ولبنان اثنتان تحاكي روح الشباب واثنتان تحاكي أوجاعهم مشيرا إلى تعاونه مع نجوم كبار على صعيد التأليف واللحن في المشاريع الأربعة.

وقلل رامز دالاتي من أهمية المنافسة في الفن في هذا الزمن معبرا عن ثقته برؤيته للفن قائلا إنه يدرك الصعوبات لكنه ينظر للأمام فقط.

وقال:” لا أهتم لما حولي.. أدعو الله أن يوفق الجميع، لكني درست خطواتي جيدا قبل انطلاقتي”.

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