سجلت موسيقاه في كييف.. كلمات أوبريت تكريم الأرزة on July 30, 2017



قبل الحرف والعلم قبل الصفر والرقم.

قبل الحرب قبل السلم قبل العدل قبل الظلم.

قبل الوقت قبل الزمان ومن قبل ما يكون اللي كان.

كنتي حلم للعنفوان وابتدا فيكي الحلم.

أول ما طل النور صوبك ركض غمرك.

هب الهوا بخور صار النفس عطرك.

عمر الزمن محفور زنار ع خصرك.

ودهور خلف دهور اجتمعو سوا بعمرك.

يا خضرا يا إم الزمن يا جبين ع الدنيي علي.

قلب العلم تاج الوطن ع رواحنا ترابك غلي.

إنتي ال بيإيد من السما بهالأرض مزروعة.

رسمنا حدودك بالدما وصار الحلم يوعى.

وصرنا غصونك نرسما ع قماش مطبوعة.

رايات ع كتاف الحمى ع الغيم مرفوعة.

بتخلص دني بتبدا دني وإنتي بخلودك هون.

يا شامخة وما بتنحني للمجد صرتي اللون.

يا شاهدة بروحك وبفية شلوحك أول بداية كون.

يا رمز وحدتن ع الشمس عليانة رفيقة بغربتنا وبالقلب منصانة.

منغيب ومنرجع حواليكي نتجمع.



والسيف عم يلمع والزند لبناني.

وحياة عزك والهوا البيغل بغصونك.

بهالأرض رح نبقى سوا نعلي بنى حصونك.

ويوم الندا بصفوف ع الموت نمشي ألوف.

ونهر البطولة يطوف برجال بتصونك.

ضلي بي هالعالي ما بتنطالي وعزك منصان.

كل البدو يكون عندك كان قبل الزمان.

صرتي العنوان عنوان شعب اختار.

إسمك رمز تصار نور وكرامة ونار.

عنوان للبنان عنوان للبنان.

وان هب ليل المعركة وطل التحدي يريدنا.

وللنار بيصير الحكي بتزلغط بواريدنا.

وان يوم يندهنا الندا لأجلك يا عز بلادنا.

لعيونك يطيب الفدا بأرواحنا وولادنا.

فوق ترابك سهل وجبل يسقط بطل ينبت بطل.

لا تخافي يا إم الأزل ما الموت لعبة بإيدنا.

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