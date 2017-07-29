كلوني يقاضي باباراتزي «Voici» لنشرها صور توأميه on July 29, 2017

أعلن الممثل الأميركي جورج كلوني عن غيظه وغضبه شديدين من مجلة Voici الفرنسية الشهيرة، لنشرها على غلاف عددها الصادر امس السبت صورا، هي الأولى لابنيه التوأم من زوجته البريطانية من أصل لبناني، أمل علم الدين، وهدد عبر مجلة Hollywood Reporter الأميركية، بمقاضاة المجلة والمصورين.

قال كلوني، البالغ 56 سنة، «تسللوا وقفزوا فوق السياج وتسلقوا الأشجار، وبطريقة غير شرعية تمكنوا من التقاط صور لابنينا وهما داخل المنزل»، مشيرا الى توأمه Ella التي ولدت وشقيقها Alexander»، الصور التي نشرتها Voici اثنتين منها على الغلاف، في إحداها تحمل علم الدين أحد طفليها بين ذراعيها، والآخر تتأبط زوجها داخل الفيلا، ربما قرب مسبحها، وهو ما اعتبره كلوني في بيانه اعتداء على خصوصية العائلة المحصنة بأملاكها، ولم يتم التقاطها في مكان عام، لذلك توعد المجلة بجحيم المطاردة وفقا للقانون، «لأن حماية طفلينا تتطلب ذلك»، كما قال.

التعليقات