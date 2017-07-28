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» فيديو.. احتجاج تونسيون على غناء مريام فارس ينتهي بالرقص معها طرباً
فيديو.. احتجاج تونسيون على غناء مريام فارس ينتهي بالرقص معها طرباً
on July 28, 2017
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شهدت أجواء حفل المطربة اللبنانية مريام فارس ، في فندق لاسيغال في مدينة طبرقا بتونس ، مشاحنات ساخنة بين مريام والجمهور .
حيث مع بداية الحفل ، أحتج عدد من الجمهور التونسي على غناء مريام فارس وعروضها الراقصة ، ومع استمرارها في الغناء تجاوب معها الجمهور ، وبدأوا يتراقصون معها على أنغام مقطوعاتها الموسيقية .
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