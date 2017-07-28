انطلاق مهرجانات لحفد برعاية وزارة السياحة… مهنا: نأمل ان تحتل المكانة المرموقة المميزة on July 28, 2017

انطلقت مساء امس مهرجانات لحفد السياحية في قضاء جبيل لهذا العام برعاية وزارة السياحة، في حضور قائمقام جبيل نجوى سويدان فرح، الخوري جوزف زيادة ممثلا راعي أبرشية جبيل للموارنة المطران ميشال عون، رئيس البلدية ابراهيم مهنا واعضاء المجلس البلدي، مختار البلدة جوزف نعمة، منسق “التيار الوطني الحر” في قضاء جبيل طوني ابي يونس، رئيس لجنة المهرجانات عبدو ابي خليل، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير وحشد من الفاعليات وابناء القرى المجاورة وتستمر حتى مساء غد السبت.

مهنا

بعد النشيد الوطني، القى مهنا كلمة رحب فيها بالحاضرين، مؤكدا “أهمية السياحة في نهضة الاوطان”، وقال: “اننا في المجلس البلدي وضعنا نصب اعيننا هدفا الا هو اعطاء بلدتنا لحفد حقها في ان تحتل موقعها الطبيعي، تاريخيا وجغرافيا في الانماء والتقدم على كل المستويات ومنها السياحية الفنية الترفيهية، بكل ما لدينا من قوة وصدق وعمل مخلص مجرد من اي هدف خاص وانطلاقا من مبدأ “اعمل لبلدتي الله يراني” من وحي طوباوي لحفد الاخ اسطفان نعمة شفيع بلدتنا”.

وأضاف: “من هذا المنطلق، كان دعم البلدية للجنة مهرجانات لحفد برئيسها عبده ابي خليل واعضاء اللجنة وتقديم ما امكن من المساعدة والتسهيلات على امل ان يحتل مهرجان لحفد المكانة المرموقة المميز بين كل المهرجانات، ولا أغالي ان قلت انه مهما بلغ نجاح اللجنة والمهرجان السياحي الفني والثقافي في لحفد فلن يكون ذلك غريبا على ارث لحفد وتراثها في هذا المجال”.

وقدم لمحة عن ماضي مسرح لحفد “والذين مروا من هنا”، معددا “اسماء الفنانين الذين قدموا حفلات فنية في الماضي في لحفد من: ماجدة الرومي، جوزف عازار، سمير يزبك، عصام رجي، نجوى كرم، باسكال صقر، مارسيل خليفة، عبدو ياغي، شوشو، رياض شرارة ووسيم طبارة .

وأحيا شباب لحفد وشاباتها مسرحية “نزل السرور”، في حضور الفنانين زياد الرحباني وجوزف صقر.



وهذا هو شير العامية – عامية لحفد 1821 – السلسلة الصخرية الشهيرة الشامخة امامنا شاهد على تألق تلك الليالي وصخبها.فهذه هي لحفد!”.

وختم شاكرا “كل من ساهم في اطلاق هذه المهرجانات وللقوى الامنية من جيش وقوى امن داخلي لسهرهم من اجل راحة المواطنين وسلامتهم وحفظ الامن”.

وأحيا الليلة الاولى الفنان جوزف عطية والمطرب غدي غانم.

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