أحلام: سأكون أول عربية تقف على مسرح “والت ديزني” في أميركا وأعدكم بحفل ملكي” on July 28, 2017

أعلنت المغنية الإماراتية أحلام عزمها إقامة حفل على مسرح والت ديزني في لوس أنجلوس بأميركا يوم 18 أغسطس/آب 2017، مؤكدةً أنها بإقامة الحفل ستكون أول فنانة عربية تقف على هذا المسرح.

ولفتت في منشورها الذي كتبته على حسابها بإنستغرام، إلى استعدادها لإحياء حفل آخر -سبق أن أعلنت عنه- في لندن يوم 6 أغسطس/آب، وذلك على مسرح بلاديوم-Palladium البريطاني، قبل الانطلاق إلى الحفل الثاني في أميركا.



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وتابعت: “أنتظركم جمهوري، وأعدكم بحفل ملكي من الطراز الأول”.