سيلين ديون: حبيبي أصغر مني! on July 26, 2017

من الواضح أن النجمة العالمية سيلين ديون تخطت مرحلة الحزن التي كانت تعيشها في العامين الماضيين بعد وفاة زوجها رنيه أنجليل، وكشف موقع خاص بأخبار النجوم أن الأخيرة قررت أن تضع حدا للوحدة التي عاشتها طيلة الفترة الماضية وبدأت تواعد الراقص الشاب بيه بيه مونوز.



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وقد اصطحبت سيلين ديون الراقص الإسباني الذي يصغرها بأعوام كثيرة في جولتها الأوروبية الحالية «لايف تور 2017». وأكد الموقع أن الراقص مونوز كان من أشد المعجبين بسيلين ديون في بداية عمله معها سرعان ما تحول الإعجاب إلى قصة حب جميلة.